Messi não recebeu prémio de assinatura, garantem em Espanha

Contrato de Messi inclui, por seu lado, PSG Fan Tokens.

Ao contrário do que a Imprensa desportiva francesa avançou na quarta-feira, Lionel Messi não terá - de acordo com o jornal Marca - cobrado o tradicional prémio de assinatura, que alegadamente seria no valor de 40 milhões de euros.

Por outro lado, o PSG anunciou esta quinta-feira que o astro argentino entrou no mundo das criptomoedas. O contrato de Messi inclui PSG Fan Tokens, que criam um "vínculo imediato" entre o jogadores e os milhões de fãs, e que permitem aos adeptos que os adquirirem terem vantagens e papel ativo no dia a dia do clube: permitem-lhes votar em coisas como o equipamento, design do autocarro ou músicas que passam no estádio.

Mais de 40 organizações desportivas de topo utilizam essa plataforma de forma a envolver os adeptos nas decisões do clube. Barcelona, Juventus, Milan, Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid, Roma, Galatasaray e as seleções de Argentina e Portugal são alguns exemplos.