Messi exalta fim de 2021/22: "Não poderíamos fechar esta época de melhor maneira"

Argentina, com Lionel Messi no centro, levantou o primeiro troféu da Finalíssima

Argentino do PSG acabou 2021/22 com uma taça nas mãos e com cinco golos duma assentada

Acrescentado o 12.º troféu internacional ao extenso palmarés, ao vencer a Itália na Finalíssima, e autor de uma manita num particular com a Estónia, no último domingo, Lionel Messi regozijou-se pelo trabalho feito na despedida da época 2021/22.

"Não podíamos fechar a época de melhor forma. Vencemos a Finalíssima e hoje tivemos mais minutos na preparação para o Mundial. Obrigado a todos os que estiveram nas bancadas e a quem nos viu de longe. Descansaremos durante alguns dias e regressaremos em breve!", escreveu o avançado do PSG, no Instagram.

Messi, em 45 jogos disputados em 2021/22, apontou 21 golos e fez 16 assistências.