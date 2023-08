Messi: "Não penso na Bola de Ouro, agora tenho outros objetivos"

Declarações de Messi em conferência de Imprensa na antevisão da final da Leagues Cup, contra o Nashville

Disputa pela Bola de Ouro: "Acho que já o disse muitas vezes ao longo da minha carreira: a Bola de Ouro é um prémio muito importante pelo que significa. Pelo seu reconhecimento, é um dos prémios mais bonitos do mundo a nível individual. Mas nunca dei importância, entre aspas, aos prémios individuais. O mais importante eram os prémios coletivos. Tive a sorte de ganhar tudo na minha carreira, e o Campeonato do Mundo era o que me faltava. É por isso que agora, depois do Catar, penso muito menos nesse prémio. Agora estou a desfrutar do meu momento. Não estou a pensar na Bola de Ouro. Se vier, ótimo; se não, estou satisfeito por ter atingido os meus objetivos e... agora tenho outros com este clube. Viemos para aqui para isto, para ajudar o clube a ganhar títulos e, a nível pessoal, também estou a pensar nisso".

Escolha de Miami: "Estamos no sítio onde queremos estar. Eu não queria sair do Barcelona, era uma decisão que não dependia de mim, e a mudança para Paris foi de um dia para o outro. Foi uma mudança complicada, mas aqui em Miami é o oposto, muito diferente. Cheguei com muita vontade de continuar a obter êxitos na minha carreira. A decisão foi tomada com a minha família. Não penso na expansão do futebol nos Estados Unidos, vim para cá para desfrutar do futebol e escolhi este lugar por causa disso. Estou muito feliz pela decisão que tomei para a minha família, pelo dia a dia, pela grande receção dos Estados Unidos em geral. O tempo está a ser espetacular. Estou muito contente com o momento que estou a viver."

A adaptação: "No início, foi um pouco difícil, é muito quente e húmido e, por vezes, sente-se, mas tenho-me adaptado, sinto-me muito confortável. Não tenho qualquer problema com os campos sintéticos."

Veja a conferência completa: