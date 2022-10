Messi não coloca Argentina entre os favoritos do Mundial: "É difícil estarmos calmos"

Lionel Messi, com as cores da Argentina

O astro do PSG considera que o Brasil e a França são os dois grandes candidatos à conquista da prova.

Lionel Messi foi esta quinta-feira questionado sobre quais as seleções que considera favoritas à conquista do Mundial de 2022, que arranca exatamente daqui a um mês. O astro do PSG surpreendeu ao não incluir a sua seleção nesse lote, salientando a elevada pressão que a Argentina carrega neste torneio.

"Para nós, os argentinos, é difícil estarmos calmos. Somos sempre os melhores, os candidatos, mas nem sempre foi assim. Um Mundial é muito difícil. Têm que acontecer muitas coisas para ser campeão. Há muitas seleções que querem o mesmo e nós, se não estivermos bem, há muitas que estarão melhores", avisou "La Pulga", em direto para o canal DirecTV Sports.

Messi, que já anunciou que o Mundial do Catar será o último da sua carreira, enumerou então a Alemanha, Brasil, França, Inglaterra e Espanha como as seleções com maiores probabilidades de se sagrarem campeãs do Mundo, acrescentando que, "se tiver de escolher dois", Les Bleus e o Escrete os maiores candidatos ao título.

"Os franceses, apesar de terem sido eliminados no último Europeu, têm jogadores impressionantes, como o meu companheiro no PSG, Kylian Mbappé, e uma ideia de jogo muito clara", analisou.

Este Mundial, fruto das elevadas temperaturas que se fazem sentir no Catar durante os meses de verão, vai ser disputado pela primeira vez no inverno. Essa mudança, segundo Messi, trouxe uma preocupação acrescida aos jogadores, nomeadamente ao nível de lesões.

"É um Mundial diferente, joga-se numa época diferente das anteriores. Estamos tão perto, que qualquer coisa mínima que aconteça te pode deixar de fora. O que se passou com Paulo [Dybala] ou Fideo [Ángel Di María] preocupa-me a nível pessoal, ver estas coisas dá medo, entre aspas", admitiu.

Apesar desse receio, o extremo argentino, de 35 anos, garante que vai continuar a jogar de igual forma até ao arranque da prova, marcado para 20 de novembro, deixando ainda uma mensagem de confiança na rápida recuperação dos seus compatriotas.

"Jogar enquanto pensas nisso pode tornar-se contraproducente. O melhor a fazer é agir de forma normal, como sempre. Jogar é a melhor forma de estar bem. Espero que eles [Dybala e Di María] recuperem, penso que têm tempo mais que suficiente para recuperarem e estarem bem", concluiu Messi.