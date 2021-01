Messi na rota do PSG? "É uma pergunta perigosa", diz Pochettino

Treinador dos campeões franceses abordou os rumores que apontam o astro argentino ao clube gaulês.

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, foi questionado sobre os rumores que colocam Lionel Messi na rota do clube francês. Em entrevista ao diário As, o técnico argentino optou por adotar uma postura mais defensiva e falou mesmo numa "pergunta perigosa".

"Em certas ocasiões nem vale a pena falar. Com a pergunta que me fazer entende-se tudo. Que treinador no mundo não quereria um jogador dese calibre? Entendo totalmente a pergunta [se gostaria de contar com Messi], mas seria começar uma controvérsia", começou por referir Pochettino, prosseguindo:

"É uma pergunta perigosa, se se tira do contexto uma palavra que seja... Depois dizem que Pochettino faltou ao respeito, que fala deste e daquele", rematou o treinador do PSG.