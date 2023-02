"Messi na Arábia Saudita? Os clubes têm essa oportunidade agora... Estamos à espera"

Treinador do Al Hilal comentou os rumores que ligam Messi aquele clube saudita, grande rival do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Ramón Díaz, treinador do Al Hilal, diz que sonha com a contratação de Lionel Messi, numa altura em que Cristiano Ronaldo é o maior embaixador da Liga da Arábia Saudita. O técnico argentino falava na conferência de imprensa de antevisão à final do Mundial de Clubes, diante do Real Madrid, agendada para as 19h00 de sábado.

"Cada clube saudita pode comprar oito jogadores estrangeiros, são clubes que não têm problemas económicos. E isso permite trazer Cristiano Ronaldo, por exemplo. Os clubes sauditas têm a oportunidade de comprar Messi, agora... Imaginem o poder que este país tem. Estamos à espera disso, agora", atirou Ramón Díaz.

De recordar que Lionel Messi tem sido apontado ao Al Hilal, grande rival do Al Nassr, desde que Cristiano Ronaldo se mudou para Riade. La Pulga termina contrato com o PSG em junho e ainda não está certo se renovará com os parisienses ou se decidirá partir para outra aventura.