Messi melhor de sempre? Piers Morgan não concorda e faz um ranking

Apresentador britânico continua a considerar Cristiano Ronaldo o melhor jogador da história do futebol. Craque argentina ameaça pódio, apenas

Piers Morgan não abala a sua posição. Apesar das várias grandes exibições de Messi, em particular nesta última terça-feira, diante da Croácia, o apresentador continua a considerar Cristiano Ronaldo o melhor jogador de todos os tempos.

"Penso que o Cristiano Ronaldo é o melhor de todos os tempos, Diego Armando Maradona é o segundo e Leo Messi o terceiro. Na realidade é possivelmente quarto, atrás de Ronaldo [o Fenómeno]", escreveu o britânico, nas suas redes sociais, em resposta ao também apresentador Jeff Stelling.