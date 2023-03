Messi marca três e junta-se a um grupo onde só estão Ronaldo e Ali Daei

Craque ultrapassou a marca dos 100 golos ao serviço da Argentina.

O argentino Lionel Messi tornou-se o terceiro jogador da história do futebol a atingir e ultrapassar os 100 golos pela sua seleção, ao marcar por três vezes no particular dos campeões mundiais com Curaçau (7-0).

Em Santiago Del Estero, o The Best da FIFA marcou o primeiro tento dos argentinos, aos 20 minutos, assistido por Giovani Lo Celso, para o seu 100.º golo pela albiceleste, e, depois, voltou a faturar aos 33 e 37, passando a somar 102, em 174 jogos.

Messi, atualmente com 35 anos, junta-se no clube do centenário ao português Cristiano Ronaldo, que soma 122 golos, em 198 encontros, e ao já retirado iraniano Ali Daei, que fechou a sua carreira com 109, em 148 embates.

O 10 chega a este registo no segundo particular após a conquista do título mundial em Lusail, no Qatar, onde, em 18 de dezembro de 2022, a Argentina bateu na final a França por 4-2 nos penáltis, após 2-2 nos 90 minutos e 3-3 nos 120.

O jogador do Paris Saint-Germain está, aliás, a viver a fase mais produtiva, em matéria de golos, pela seleção, somando, com o hat-trick a Curaçau, um total de 21 golos nos últimos 13 jogos, desde a "manita" à Estónia, em 05 de junho de 2022.

Nestes 13 encontros, Messi marcou em 12, falhando apenas face à Polónia, na fase de grupos do Mundial'2022, num jogo em que, curiosamente, até desperdiçou uma grande penalidade.

O jogador nascido em Rosário em 24 de junho de 1987 estreou-se na seleção principal argentina em 17 de agosto de 2005, face à Hungria, num jogo em que foi expulso pouco depois de entrar em campo, e estreou-se a marcar ao sexto jogo, frente à Croácia, num particular realizado em 01 de março de 2006.

Na terça-feira, alcançou e ultrapassou a fasquia dos 100 golos, numa carreira pela albiceleste em que se destaca, claro, o título mundial de 2022, que juntou à Copa América de 2021 e à Finalíssima também de 2022.

Na sua carreira como sénior, Messi tem agora um total de 830 golos, mais 366 assistências - a última face ao Curaçau, para o ex-benfiquista Enzo Fernández - em 1.073 encontros.

Se forem contabilizados apenas os golos pela seleção principal e também as equipas principais de Barcelona e Paris Saint-Germain, o total é de 803 golos, mais 361 assistências, em 1.108 embates.

Na temporada 2022/23, Messi tem agora 34 golos e 23 assistências, em 44 jogos.