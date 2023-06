Messi marca na vitória da Argentina sobre a Austrália, Otamendi lesiona-se

Argentina bate Austrália com selo Messi no primeiro jogo da digressão à Ásia. Otamendi saiu lesionado ao intervalo.

A campeã mundial Argentina venceu esta quinta-feira a Austrália por 2-0, com o capitão Lionel Messi em destaque, no primeiro de dois jogos da digressão à Ásia para finalizar a temporada 2022/23.

Para contentamento dos adeptos que encheram o Worker"s Stadium, em Pequim, o melhor jogador do último mundial, o The Best FIFA, demorou poucos segundos a inaugurar o marcador, repetindo o que havia feito nos oitavos de final do Catar'2022.

Em 3 de dezembro de 2022, num triunfo por 2-1, marcou aos 25 minutos, a passe do benfiquista Otamendi, e, desta vez, faturou logo aos dois, com um colocado remate de fora da área de pé esquerdo, que entrou junto ao poste direito, marca registada Messi, depois de um passe do ex-benfiquista Enzo Fernández.

O capitão passou a somar 103 golos pela formação albiceleste, em 175 jogos, sendo que marcou 21 nos derradeiros 14 jogos, com apenas um em branco, o terceiro da fase de grupos do Mundial de 2022, face à Polónia, jogo em que falhou um penálti.

Otamendi, defesa-central do Benfica, foi titular e saiu lesionado ao intervalo.

Na segunda parte, Messi esteve também na jogada do segundo golo, aos 68 minutos, ao marcar um canto na esquerda e tabelar com Rodrigo De Paul, que centrou de forma milimétrica para o cabeceamento de German Pezzella, entrado ao intervalo para o lugar de Otamendi.

A formação argentina somou, assim, o terceiro triunfo em três jogos após arrebatar o seu terceiro título mundial, no Catar, depois dos triunfos caseiros com Panamá (2-0) e Curaçau (7-0).

Depois do desaire com o anfitrião Brasil nas meias-finais da Copa América de 2019, os comandados de Lionel Scaloni somam agora 32 vitórias, 13 empates e apenas uma derrota - com a Arábia Saudita (1-2), na estreia no Mundial'2022 -, em 46 jogos.

Os campeões do Mundo fecham na segunda-feira a sua digressão pela Ásia, defrontando a Indonésia, em Jacarta, num embate agendado para as 13:30 (em Lisboa).