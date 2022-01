Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e atual comentador da Sky Sports, revelou que Messi lhe mandou mensagem privada no Instagram no início da época, após ter dito em direto que não o considerava uma boa contratação para o PSG, a chamar-lhe de "burro". Carragher, que brincou com a situação, garantiu no final que o argentino é o "melhor jogador de sempre".