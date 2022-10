Messi lamenta: "Até hoje, sempre me custou não poder pecar..."

Craque argentino abordou possíveis exageros na carreira de futebolista, marcada pelo rigor e pela ausência de alguns prazeres

Lionel Messi, como todos os outros jogadores de alto nível, está obrigado a abdicar de algumas coisas na carreira de futebolista. Questionado sobre os pecados que já cometeu até aos dias de hoje, o argentino lamentou a ausência de algo específico.

"Chocolate? Até hoje, sempre me custou não poder pecar...", afirmou, em declarações à DirecTV, antes de comentar o seu próprio dia a dia.

"Tento passar tempo com os meus filhos, levá-los à escola. Treino pela manhã e depois disso tenho muito tempo. A equipa vai para o hotel e viaja no mesmo dia. É muito bom fazer o que gosto, estar entre os melhores. Mas no final, o que fica é a pessoa, a vida. Isso está por cima do desporto", referiu.