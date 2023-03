Messi homenageado com estátua: "Graças a Deus, consegui tudo no futebol"

Confederação Sul-Americana de Futebol homenageou a seleção argentina pela conquista do Mundial'2022 e, no caso de Messi, eleito o melhor jogador da competição, recebeu uma réplica do troféu e foi ainda distinguido com uma estátua, que irá para o museu da CONMEBOL.

Após Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), o selecionador Lionel Scaloni e o guarda-redes Emiliano Martínez terem sido distinguidos separadamente, a noite culminou com a revelação de uma estátua em homenagem a Lionel Messi, eleito o melhor jogador da prova.

Vestida com a camisola da Argentina e com o troféu do Mundial nas mãos, a estátua vai ficar exposta no museu oficial da CONMEBOL, juntamente com as de Pelé e Diego Maradona. De seguida, foi a vez de "La Pulga" subir ao palco e receber ainda duas réplicas dos troféus que venceu em 2022 pela seleção: Mundial e Finalíssima.

"Obrigado por estas duas Taças. Vou guardá-las no museu da minha casa. Quero agradecer a toda a CONMEBOL por esta homenagem para todos nós e por este presente para mim. Estamos a viver momentos muito lindos, muito especiais. Estamos a receber muitíssimo carinho. Desta vez, regressar depois de sermos campeões foi muito diferente. Foi isso que sentimos todos. Sabemos que muitos lugares do mundo ficaram contentes por trazermos o Mundial para a América do Sul. Graças a Deus, consegui tudo no futebol. Quero agradecer aos meus colegas, ao corpo técnico que sempre nos deu, todos os dias, o que necessitávamos e a Tapia [presidente da Federação], que sempre esteve do nosso lado. Mais ainda mais por todo o carinho que temos recebido, ainda não temos consciência do que significa sermos campeões do mundo. Pensamos sempre no que vem aí. Isto é para toda a vida", discursou Messi.