Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Para celebrar a conquista do Mundial'2022, Messi ofereceu um iPhone banhado a ouro a cada companheiro de equipa, e aos elementos da equipa técnica, da Argentina.

Lionel Messi quis presentear os companheiros de equipa da seleção Argentina, e os elementos da equipa técnica, como forma de comemoração pela conquista do Mundial'2022. E para isso gastou quase 200 mil euros.

Segundo o jornal inglês The Sun, o avançado encomendou 35 iPhones 14 dourados (banhados a ouro de 24 quilates) e gastou 175 mil libras [um pouco mais do que 197 mil euros]. Feitas as contas, cada smartphone custou erca de 5,7 mil euros.

Os presentes foram entregues em casa do jogador do PSG neste sábado.