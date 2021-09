"Messi ganha a Liga dos Campeões com o PSG e depois volta ao Barcelona"

Messi no PSG

Declarações de Riquelme, argentino que também passou pelo Barcelona

Juan Román Riquelme, antiga estrela do futebol argentino e atual vice-presidente do Boca Juniors, não tem muitas dúvidas sobre o futuro de Messi, agora que o craque trocou Espanha por França. "Penso que Messi irá ganhar a Liga dos Campeões com o PSG e depois volta ao Barcelona", disse numa entrevista à estação de televisão, ESPN.

"Espero que Messi continue a divertir-se em Paris. Estamos todos entusiasmados por vê-lo a jogar com Mbappé e Neymar. Se não é agora que o PSG ganha a Liga dos Campeões, nunca a vencerá", disse ainda.