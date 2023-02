Messi, Fraser-Pryce, Nadal e Duplantis entre os nomeados dos Prémios Laureus

Quanto a regressos, seja de lesão ou de outras dificuldades na carreira, a Laureus destacou o de Tiger Woods, no golfe, voltou a destacar Annemiek van Vleuten, no ciclismo, e destacou o nível de elite do dinamarquês Christian Eriksen, agora no meio-campo do Manchester United, após uma paragem cardíaca durante o Euro'2020

Lionel Messi, Rafael Nadal, Mondo Duplantis, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Iga Swiatek e Katie Ledecky são os principais nomes nomeados para as categorias de desportista do ano (masculino e feminino) dos Prémios Laureus, esta segunda-feira anunciados.

A lista masculina conta com dois finalistas do Mundial de futebol, um de cada lado da "sorte": Lionel Messi conseguiu o "seu" título mundial, liderando a Argentina enquanto capitão e vigente Bola de Ouro.

Se o "astro" conseguiu o primeiro cetro, o ainda jovem Kylian Mbappé falhou o seu segundo pela França, perdendo uma final em que o prémio de melhor marcador "soube a pouco".

Os dois Grand Slam ganhos pelo espanhol Rafael Nadal em 2022, para chegar aos 22 na carreira, mereceram nova nomeação para o veterano nestas andanças, com o campeão do mundo de Fórmula 1, o neerlandês Max Verstappen, a repetir a escolha.

A lista fica completa com o basquetebolista norte-americano Steph Curry, que deu o quarto título da NBA aos Golden State Warriors em oito anos, e com o sueco Mondo Duplantis, que continua a elevar a fasquia no salto com vara, tendo batido o recorde do mundo três vezes no ano passado.

No feminino, o atletismo "reina" com a velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce como uma das favoritas, ao chegar ao quinto título nos 100 metros em campeonatos do mundo.

Compete com a nadadora norte-americana Katie Ledecky, outra vencedora em série, que arrecadou quatro ouros mundiais em 2022, chegando a inéditos 19, mas também com a recordista do mundo dos 400 metros barreiras, Sydney McLaughlin-Levrone (EUA).

Completam a lista a tenista polaca Iga Swiatek, que venceu em Roland Garros e no US Open no ano transato, com a norte-americana Mikaela Shiffrin a constar por mais um ano histórico no esqui alpino.

A lista de equipa do ano "plasma" algumas das escolhas, como a seleção argentina campeã do mundo, mas premeia o título europeu da seleção feminina inglesa de futebol, sem "figuras" nas escolhas individuais, mas também o râguebi francês, os Golden State Warriors, o Real Madrid e a Red Bull.

As meias-finais do Mundial de futebol alcançadas por Marrocos são notadas nos nomeados para revelação do ano, que vai do tenista Carlos Alcaraz a Tobi Amusan, da Nigéria, passando por Nathan Chen e Elena Rybakina.

Quanto a regressos, seja de lesão ou de outras dificuldades na carreira, a Laureus destacou o de Tiger Woods, no golfe, voltou a destacar Annemiek van Vleuten, no ciclismo, e destacou o nível de elite do dinamarquês Christian Eriksen, agora no meio-campo do Manchester United, após uma paragem cardíaca durante o Euro'2020.

Na categoria de desporto adaptado, os quatro Grand Slam de Diede de Groot, no ténis, são o principal destaque, mas também os dois ouros nos Jogos Paralímpicos Pequim'2022 de Oksana Masters, dos Estados Unidos, e o "tetra" olímpico do norueguês Jesper Saltvik Pedersen, no esqui alpino.

Além destas categorias, os prémios para atletas de desportos ditos "de ação" contam com a skater Rayssa Leal, do Brasil, o mesmo país do surfista Filipe Toledo, outro dos nomeados, com a francesa Justine Dupont, pelas ondas gigantes, e a norte-americana Chloe Kim, no snowboard, entre as escolhas, completas com a australiana Stephanie Gilmore (surf) e a "sensação" chinesa Eileen Gu (esqui).

Um painel especializado em questões sociais nomeou ainda cinco projetos que visam alavancar o poder do desporto para o bem, com um projeto de boxe no Quénia ou o apoio a jovens sem abrigo na Índia entre as escolhas.

O High Five, que na Alemanha apoia a inclusão de migrantes e órfãos, o TeamUp, destinado a crianças afetadas por guerras e outros conflitos, e o Made For More, projeto sul-africano para pessoas com deficiência, estão também na lista.

Os nomeados foram escolhidos por um painel que conta com mais de 1.400 órgãos de comunicação social, com a divulgação dos premiados marcada para a primavera, sem data definida.