Messi fez o primeiro na Liga francesa: ora veja a estreia a marcar do argentino

Antigo jogador do Barcelona já tinha marcado na Champions, mas ainda não tinha feito o gosto ao pé na competição doméstica

Sabia-se que era uma questão de tempo, até um dos grandes marcadores da história do jogo voltar aos golos. Na última fase de novembro, Messi marcou pela primeira vez no campeonato e confirmou mais um triunfo do PSG.

A três minutos do final, com uma vantagem de um golo, o PSG contou com um golo clássico de Messi para confirmar o triunfo, diante do Nantes. Da direita para o meio, o argentino colocou a bola no poste mais distante e faturou.

O antigo jogador do Barcelona já tinha marcado na Champions, diante do Manchester City.