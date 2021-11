Messi falha treino do PSG um dia antes do jogo com o Nice

Condição do avançado argentino, recentemente galardoado pela FIFA, será atualizada na quarta-feira

Poucas horas após receber a sétima Bola D'Ouro da carreira, esta relativo à última época, o argentino Lionel Messi falhou, esta terça-feira, a sessão de treino do PSG, de preparação para o jogo com o Nice, por estar com sintomas de gastroenterite.

"Messi não participou na sessão de hoje da equipa devido a sintomas de gastroenterite", lê-se no sítio oficial do clube parisiense, que assegurou atualizar a condição do avançado, por ora em dúvida para jogar, na manhã desta quarta-feira.

Além de Messi, também os médios Leandro Paredes, Wijnaldum e Ander Herrera e os avançados Neymar e Julian Draxler estão entregues ao departamento clínico e não participaram no treino do PSG.

O PSG recebe, esta quarta-feira, às 20 horas, o Nice, em jogo da 16.º ronda da Ligue 1.