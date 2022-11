Messi falha o Lorient-PSG devido a lesão

Jogador do PSG está a contas com uma inflamação no tendão de Aquiles e falha o jogo com o Lorient por precaução.

Lionel Messi vai falhar a deslocação do Paris Saint-Germain ao terreno do Lorient, no domingo (12h00), devido a lesão. O clube parisiense confirmou que o avançado argentino está com uma "inflamação no tendão de Aquiles" e, por precaução, falha este embate e volta aos treinos na próxima semana.

É certo que a tão pouco tempo do Mundial'2022, qualquer lesão cause preocupação. Mas esta não deverá ser impeditiva para Messi.

Não sendo um jogo de máxima importância - o PSG lidera a Ligue 1 confortavelmente -, Messi prefere não correr riscos e vai recuperar a lesão antes de regressar ao ativo.