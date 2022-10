Messi falha jogo do PSG em Reims antes da receção ao Benfica

Astro argentino falha partida da Liga francesa devido a desconforto nos gémeos.

O futebolista argentino Lionel Messi, que acusou um "desconforto nos gémeos" após o empate 1-1 com o Benfica, para a Liga dos Campeões, vai falhar a deslocação a Reims, informou esta sexta-feira o PSG.

"Leo Messi permanece sob cuidados após exames tranquilizadores. Uma nova avaliação será feita no domingo", refere o PSG na sua página na Internet, acrescentando que o argentino falha o jogo da 10.ª jornada em Reims.

O departamento clínico do clube parisiense confirmou também que o internacional português Nuno Mendes, que saiu lesionado no tendão esquerdo no jogo da Luz, só deve voltar aos treinos em três semanas, pelo que falha a receção na terça-feira ao Benfica.

No sentido inverso, o também internacional português Renato Sanches, a recuperar de um problema muscular no adutor da perna direita, evoluiu para "corrida e treino individual e na próxima semana deve ser integrado no plantel".

Do boletim clínico de hoje do PSG fazem ainda parte Kylian Mbappé, que fez trabalho de ginásio, e Presnel Kimpembe, que continua a sua reabilitação no centro de treinos do clube parisiense.

O PSG lidera o campeonato gaulês, com 25 pontos, seguido a dois pelo Marselha, enquanto o Reims é 17.º, com sete. No Grupo H da Liga dos Campeões, o PSG reparte o comando com o Benfica, ambos com sete pontos, antes de se defrontarem terça-feira no Parque dos Príncipes.