Messi fala em "rotura" e garante: "Não era a minha intenção..."

Astro argentino vai representar os americanos do Inter Miami após duas temporadas no PSG

Lionel Messi trocou o Barcelona pelo PSG em 2021, uma movimentação que surpreendeu o mundo do futebol. Nas duas épocas em que o astro argentino esteve ao serviço do emblema parisiense, os resultados parecem ter ficado um pouco aquém das expectativas, levando o jogador a mudar novamente de ares. Na próxima temporada, Messi representará os americanos do Inter Miami, da MLS.

Em entrevista à cadeia de televisão BeIn Sports, o jogador voltou a recordar a difícil adaptação a Paris e ao clube, bem como a forma como foi recebido e tratado pelos adeptos.

"Fui para Paris porque gostava do clube, porque tinha amigos e muitas pessoas que conhecia no balneário, antigos colegas de equipa ou alguém. Parecia mais fácil adaptar-me do que outras equipas em que poderia ter jogado, quando deixei o Barcelona. A verdade é a adaptação foi muito difícil. Muito mais do que esperava, confesso. Apesar de ter tantos amigos no balneário, e da boa relação com eles, a adaptação à nova realidade foi problemática. Cheguei tarde, sem ter feito pré-época, e rapidamente tive de me adaptar a uma nova cidade, difícil para mim, tal como para a minha família. Foi muito complicado", começou por dizer, antes de concluir:

"Acho que o acolhimento dos adeptos foi muito bom no início. Depois, começaram a tratar-me de forma diferente. Mas só uma parte dos fãs do PSG: os restantes, a maioria, continuou a tratar-me como no início. Não era a minha intenção. E muito menos gerar uma rutura com alguns adeptos parisienses. Mas também já aconteceu, antes, com Neymar e Mbappé."