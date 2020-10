"Messi? Eu sabia que aquilo com o Barcelona ia acabar mal..."

Diego Maradona aborda a "novela" que dominou o verão: a colisão entre Messi e o Barcelona.

Foi a grande novela do mercado de verão: Lionel Messi quis deixar o Barcelona, mas o clube catalão apontou para a cláusula de rescisão do astro argentino, impedindo a sua saída. No final de contas, o 10 e capitão de equipa dos "blaugrana" confirmou que iria cumprir contrato e permanecer em Camp Nou.

Ora, Diego Maradona, que esta sexta-feira celebra o 60.º aniversário, abordou a situação em redor do compatriota e, em entrevista ao diário Clarín, lembrou que o Barça "é um clube difícil".

"Eu sabia que aquilo com o Barcelona ia terminar mal e pensei que Leo ia mesmo sair. O Barcelona não é um clube fácil e já são muitos anos ali, não o trataram como merecia. Deu-lhes tudo, levou-os a patamares mais altos e quis sair para mudar de ares. Disseram-lhe que não. O que acontece é que bater com a porta não é fácil, há contrato, é um clube enorme e as pessoas gostam dele. No Nápoles, não consegui fazê-lo", rematou Maradona, que treinou Messi na seleção da Argentina.