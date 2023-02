Ronald Koeman, novo selecionador dos Países Baixos, recordou a passagem pelo comando do Barcelona, entre 2020 e 2021.

Ronald Koeman, novo selecionador dos Países Baixos, recordou esta quarta-feira a sua passagem pelo comando técnico do Barcelona, entre 2020 e 2021, mostrando mágoa pela forma como saiu do clube, em divergência com o presidente Joan Laporta.

"Depois do que se passou com o presidente, não vou a Camp Nou hoje em dia. Mas o Barcelona está a jogar muito bem. Vi o Barcelona-Real Madrid [vitória blaugrana por 3-1, na final da Supertaça de Espanha] e eles jogaram um futebol incrível", apontou, em declarações ao canal de Youtube do antigo internacional neerlandês Andy van der Meyde.

Para Koeman, a transformação do Barcelona desde que deixou a equipa, em outubro de 2021, deve-se à renovação de plantel que foi efetuada nos últimos mercados: "Se ganhas entre 10 a 12 jogadores novos, as coisas voltam ao normal um pouco mais facilmente. Depende da qualidade do plantel e durante o meu tempo isso foi diferente".

De resto, o selecionador, que já havia proclamado na apresentação pelos Países Baixos que ficou "farto de treinar clubes" após a passagem pelo gigante catalão, deixou umas considerações sobre Lionel Messi, que deixou o Barcelona a custo zero no final da temporada 2020/21, rumando ao PSG.

"Messi era muito humilde. Notou imediatamente nas qualidades de Pedri e estava disposto a combinar com ele durante os jogos, mas não com outros", frisou.