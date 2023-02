"Messi está a considerar seriamente jogar pelo Newell's Old Boys"

Palavras de Sergio Aguero fazem adeptos sonharem com o regresso de "La Pulga" ao seu primeiro clube.

Com o seu contrato a expirar no próximo verão, o futuro de Lionel Messi no PSG mantém-se indefinido e, no meio da incerteza, uma frase de Sergio Aguero tem feito os adeptos do primeiro clube do astro argentino sonharem com o seu regresso.

"Messi está a considerar seriamente a possibilidade de jogar pelo Newell's Old Boys", garantiu nas últimas horas o antigo colega de seleção de "La Pulga", numa entrevista ao site UOL, antes de Maxi Rodríguez, também ele antigo internacional argentino, ter acalmado os ânimos ao amigo.

"Kun [Aguero] é Kun. Ele não consegue ficar calado. Vamos ver. É difícil falar sobre isto, porque existe uma bolha gigante de rumores. Vamos esperar e ver o que acontece. Não queremos ficar à frente dos factos", referiu.

Entretanto, a imprensa argentina tem avançado que Lionel Messi deverá participar num jogo solidário em homenagem a Rodríguez no próximo verão, em Rosario, o que tem alimentado as esperanças dos adeptos do Newell's num regresso a casa do campeão do Mundo, que celebra 36 anos em junho.

Messi atravessa a segunda temporada no PSG, somando 17 golos e 16 assistências em 28 partidas disputadas até ao momento.