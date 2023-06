Messi esclarece o futuro: confirma o próximo clube e explica hipótese Barcelona

Em entrevista conjunta ao Sport e Mundo Deportivo, Messi revelou que tomou a decisão de ir para o Inter Miami. Veja a declaração do campeão do mundo. [Vídeo Sport]

Messi confirmou esta quarta-feira que vai prosseguir a carreira nos Estados Unidos, ao serviço do Inter Miami. Para trás fica a hipótese de voltar ao Barcelona. "Não volto ao Barcelona, vou para o Inter Miami", atirou, terminando com todas as dúvidas.

"Conversei muito pouco com o presidente Laporta, uma ou duas vezes. Mas falo muito com Xavi. Conversámos sobre a possibilidade de voltar. Ficámos muito empolgados, porque quando saía alguma coisa, discutíamos sobre isso. A vertente financeira nunca foi um problema ou um obstáculo para mim. Nunca chegámos a falar sobre o contrato. Nunca houve uma proposta formal, escrita, assinada, porque ainda não havia nada e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, iria para a Arábia Saudita ou para outro lugar. Parecia-me muito dinheiro e a verdade é que a minha decisão não foi pelo dinheiro", disse.



"Tinha muitas expectativas em voltar, mas depois do que lá vivi e da forma como saí, não queria estar novamente na mesma situação, ou seja, esperar para ver o que ia acontecer e deixar o meu futuro nas mãos de outra pessoa", continuou.

O atacante, formado no Newell"s Old Boys e no Barcelona e que jogou na equipa principal dos catalães entre 2004 e 2021, vai conhecer novo capítulo na carreira após dois anos na capital francesa, coroados com o título nacional de França em duas temporadas e uma Supertaça, tendo cumprido 75 jogos e marcado 32 golos pelo PSG.

Messi, de 35 anos, é considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, somando sete Bolas de Ouro, um recorde, tendo guiado a seleção da Argentina à vitória, como capitão, no Mundial'2022 no Catar, depois de já ter conquistado a Copa América, em 2021.