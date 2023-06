Messi: "Em príncipio, não estarei no próximo Campeonato do Mundo"

Campeão do Mundo pela Argentina vai celebrar 36 anos este mês, tendo assinado pelos norte-americanos do Inter Miami, após ter terminado contrato com o PSG.

Após ter conquistado o Mundial'2022 ao serviço da Argentina, Lionel Messi admitiu esta terça-feira que não deverá participar na próxima edição do torneio, em 2026, que será acolhida pelo México, Estados Unidos e Canadá.

"Creio que não eu. Este foi o meu último Campeonato do Mundo. Vou ver como correm as coisas, mas em príncipio não, não irei ao próximo Mundial", afirmou o astro argentino, que celebra 36 anos este mês, em declarações ao jornal chinês Titan Sports.

"La Pulga" participou em cinco Mundiais ao longo da carreira (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), tendo levantado o título que lhe faltava na carreira no Catar, após ter sido finalista vencido no Brasil.

A revelação de Messi chega pouco tempo depois de ter reforçado os norte-americanos do Inter Miami, a custo zero, na sequência do término do contrato com o PSG.