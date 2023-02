Messi é dor de cabeça no PSG: argentino em dúvida para a Champions

Embora o PSG, equipa de Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha, admita ainda poder ter Messi no treino de segunda-feira, a um dia do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mantém-se a dúvida se o argentino estará apto

Lionel Messi vai falhar o jogo do Paris Saint Germain diante do Mónaco, no sábado, na Liga francesa, e está em dúvida para a receção de terça-feira ao Bayern Munique, na Champions.

"Leo Messi ficou tocado nos ísquiotibiais no jogo com Marselha [na Taça de França e que eliminou o PSG na quarta-feira] e estará em tratamento nas próximas 48 horas. É previsto que regresse aos treinos na segunda-feira", referiu esta sexta-feira o clube parisiense.

Embora o PSG, equipa de Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha, admita ainda poder ter Messi no treino de segunda-feira, a um dia do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mantém-se a dúvida se o argentino estará apto.

Quase certa deverá ser a ausência de Mbappé, que saiu com uma lesão muscular no jogo da Liga com o Montpellier, ainda a um de fevereiro, e o treinador Christophe Galtier adiantou que o avançado francês iria parar durante três semanas.

"Vai ficar afastado por cerca de três semanas. Estamos numa temporada inédita, com um Mundial pelo meio, e vejo que, em muitos outros clubes com muitos internacionais, há lesões", disse então Galtier.

No sábado, o PSG, que lidera a "Ligue 1" com mais oito pontos do que o Marselha, visita o Mónaco, quarto classificado e equipa de Gelson Martins, e na terça-feira joga no Parque dos Príncipes a primeira mão dos oitavos de final da Champions.