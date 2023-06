Messi eleito o melhor jogador estrangeiro da época na Ligue 1

Messi ajudou o PSG a revalidar o título de campeão francês, tendo terminado o campeonato como melhor assistente, com 16 passes para golo.

Lionel Messi, que terminou contrato com o PSG e já anunciou que vai reforçar o Inter Miami, da Liga norte-americana (MLS), foi eleito o melhor jogador estrangeiro da época na Ligue 1, na sequência de uma votação promovida pela Liga francesa (LFP) no Twitter.

O astro argentino, de 36 anos, venceu a votação com pouco mais de 52% dos votos, à frente do chileno Alexis Sánchez, do Marselha (52,1%), do norte-americano Folarin Balogun, do Reims (13,7%) e do canadiano Jonathan David, do Lille (10,8%).

Recorde-se que Messi ajudou o PSG a revalidar o título de campeão francês, tendo terminado o campeonato como melhor assistente, com 16 assistências e o mesmo número de golos.