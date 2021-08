Estreia de Messi pelo PSG bateu recorde de audiência da Liga francesa em Espanha

Primeiro jogo do internacional argentino pelo PSG, frente ao Reims, foi o mais visto de sempre da liga francesa em Espanha

Mais um recorde para Lionel Messi. O internacional argentino estreou-se de forma oficial este domingo pelo PSG, encontro que foi transmitido em Espanha pela Telecinco e no Twitch no canal do famoso streamer Ibai Llanos.

De acordo com os dados desta segunda-feira da "Kosmos", empresa liderada Gerard Piqué, o encontro entre Reims e PSG, que terminou com um triunfo dos parisienses por 2-0, bateu recordes de audiência em Espanha, tornando-se na partida da Liga francesa mais vista de sempre naquele país.

Os dados da "Kosmos" adiantam ainda que 343 mil espetadores assistiram em simultâneo, no canal do Twitch de Ibai LLanos, à partida a contar para a quarta jornada da Liga francesa, com um total de 2 milhões de visitas únicas. Já a Telecinco, rede de televisão espanhola que detém os direitos de transmissão, somou um 2.214.000 milhões de espetadores, com um share de 18.6%.