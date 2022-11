"Messi é um génio do futebol e eu ficaria desiludido se o visse aterrar no circo de Beckham"

Craque argentino tem sido associado ao emblema dos Estados Unidos, que tem o antigo internacional inglês como proprietário.

Simon Jordan, antigo priprietário do Crystal Palace, clube da Premier League, espera que os rumores que apontam Lionel Messi ao Inter Miami não tenham fundamento. O agora comentador desportivo da talkSPORT considera que o astro argentino deve permanecer no futebol europeu e não mudar-se para os Estados Unidos.

"Ele tem 35 anos de idade, é dois anos mais novos do que [Cristiano] Ronaldo. Se ele acha que ainda é um jogador a sério, não vai para a América, pois não? Ele é um génio do futebol e eu ficaria desiludido se o visse aterrar num Planet Hollywood, no circo de Beckham. Este é, indubitavelmente, o melhor jogador do mundo, numa fase da carreira onde deve continuar a mostrar-se nos principais campeonatos", comentou.

Messi cumpre a segunda temporada ao serviço do PSG e tem contrato válido até final da corrente época.