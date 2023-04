Messi e PSG cada vez mais longe da renovação

Segundo o jornal L'Équipe, acordo é cada vez mais improvável. Argentino voltou a ser assobiado no Parque dos Príncipes, na receção ao Lyon (0-1)

Lionel Messi parece cada vez mais afastado do PSG. Assobiado, novamente, pelos seus adeptos, o argentino não deve mesmo renovar contrato com o campeão francês.

De acordo com o jornal L'Équipe, o acordo é, neste momento, cada vez mais improvável. Devido à má relação com os adeptos, às últimas exibições e ao salário, a direção do PSG começa, também, a ter dúvidas sobre se a renovação é mesmo a melhor solução.

Na receção ao Lyon, em que o PSG voltou a cair, por 0-1, Lionel Messi foi assobiado e saiu para os balneários logo após o apito final, sem que se juntasse aos colegas para agradecer aos adeptos.