Seleções da Argentina e do Brasil jogam a partir das 23h20, no Estádio Bicentenário de San Juan, em jogo a contar para a 14.ª jornada do apuramento sul-americano para o Mundial 2022, no Catar.

Argentina: Emiliano "Dibu" Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro e Di María.

Brasil: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.