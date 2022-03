Messi e o futuro: "Depois do Mundial terei de repensar muitas coisas"

Palavras do craque argentino depois da vitória contra a Venezuela.

Lionel Messi marcou o terceiro golo da Argentina na vitória (3-0) frente à Venezuela, de apuramento para o Mundial, no 30.º jogo da equipa sem perder. Após o encontro, o astro falou sobre o futuro.

"Na minha mente está agora o Equador. Depois do Mundial [do Catar] terei de repensar muitas coisas", disse o atual jogador do PSG, onde cumpre a primeira temporada.

"Sou muito feliz na seleção. As pessoas gostam de mim e demonstram isso cada vez mais, tanto dentro como fora do campo. Terminámos de uma forma muito bonita [os jogos de qualificação em casa]", disse ainda Messi.

No 159.º encontro pela formação argentina, o camisola 10 apontou o seu 81.º golo, ao qual adiciona 45 assistências. Apenas nas eliminatórias de apuramento para Mundiais, conta agora 28 tentos, em 59 encontros.