Messi e o Barcelona: o ponto da situação com o contrato e o projeto pelo meio

Imprensa espanhola dá destaque este domingo ao futuro do argentino.

O futuro de Lionel Messi é, indiscutivelmente, um dos temas quentes no que toca ao próximo mercado de transferências. PSG, Manchester City, uma aventura nos Estados Unidos... Enfim, foram várias as possibilidades levantadas nos últimos tempos, mas certo é que o Barcelona pretende manter o astro argentino.

Em final de contrato com o clube catalão, Messi pode acertar um novo vínculo e o plano desportivo estará sempre no centro da prioridade, conforme destaca o jornal espanhol As, na versão online. O mesmo é dizer que pretende que Joan Laporta, recém-eleito presidente, demonstre ambição, com ênfase para a Liga dos Campeões, que o clube não conquista desde 2015.

Jorge Messi, pai do craque, ainda não está na Catalunha, mas a publicação refere que isso não impedirá o início das conversações, pelo menos de uma forma mais intensa. A decisão de Messi, surge escrito, estará clara antes do final do campeonato. Um contrato vitalício, que una a marca do Barcelona à de Messi é uma ideia que Laporta mantém e que pode vir a ser a solução.

Aos 33 anos, Messi, que tem toda a carreira feita no Barça, continua a evidenciar classe, como demonstram os 29 golos em 37 jogos esta temporada.