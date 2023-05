Messi e Mbappé na luta pelo prémio de Melhor Jogador da Ligue 1

Os dois avançados do Paris-Saint-Germain (PSG) estão nomeados para o prémio de Melhor Jogador da temporada.

Kylian Mbappé e Lionel Messi, jogadores do PSG, fazem parte dos cinco nomeados para o prémio de Melhor Jogador da Ligue 1.

Os dois jogadores do emblema parisiense estão no top 10 dos melhores marcadores da competição. Mbappé, que procura arrecadar o troféu pela quarta vez, é o primeiro classificado com 26 golos. Lionel Messi ocupa o 10º lugar com 15 golos.

Nos cinco finalistas estão ainda Seko Fofana e Loïs Openda, do Lens, e Jonathan David, do Lille.

As duas grandes ausências desta nomeação são Alexandre Lacazette, jogador do Lyon e segundo melhor marcador da Ligue 1, e Alexis Sánchez, jogador do Marselha.