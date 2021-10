Messi e Mbappé falharam treino e estão em dúvida para defrontar o Lille

Mbappé e Messi, à direita, não participaram no último treino do PSG para preparar o jogo com o Lille

Dupla não treinou sob as ordens de Mauricio Pochettino

A presença de Lionel Messi e Kylian Mbappé, duas das maiores estrelas do PSG, no próximo jogo com o Lille é uma incerteza. Os dois atacantes não participaram no último treino de preparação, realizado esta quinta-feira, para a 12.ª jornada da Ligue 1.

O clube de Paris indicou que o internacional francês não trabalhou na sessão devido a uma "infeção otorrinolaringológica". Quanto à ausência do colega argentino, não foi prestado qualquer esclarecimento por parte do emblema gaulês.

Além de Mbappé e Messi, também Verratti, Sergio Ramos e Leandro Paredes não estiveram no último treino do PSG, dado que continuam a debelar as respetivas lesões, pelo que não estarão disponíveis para defrontar o Lille.

O aguardado jogo entre o PSG e o atual campeão em título francês está agendado para a próxima sexta-feira (29 de outubro) e terá início, no Parque dos Príncipes, às 20 horas.