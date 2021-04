Messi é agora o melhor marcador de sempre em finais da Taça do Rei

Além de ser o maior goleador em finais, Messi passou a ser o quarto jogador com mais golos na competição.

O Barcelona conquistou hoje pela 31.ª vez a Taça do Rei, ao golear o Athletic Bilbau por 4-0, com um bis de Lionel Messi, que se tornou o maior goleador em finais, com nove golos.

Com os dois golos marcados hoje, Messi superou Telmo Zarra, que marcou oito tentos em quatro finais que disputou da Taça do Rei, entre 1943 e 1955, e converteu-se no quarto maior goleador da competição, com 56 golos.