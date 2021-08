Messi e a saída do Barcelona: "Não estava preparado. No ano passado estava convencido, este não"

Declarações de Messi na conferência de despedida do Barcelona.

Lionel Messi despediu-se este domingo do Barcelona. Em conferência de Imprensa no Camp Nou, o astro argentino começou por se emocionar antes mesmo de falar. Depois, discursou e, no final, recebeu uma grande ovação.

"Bom dia. Não sei se vou ser capaz de falar. Nos últimos dias, tenho estado a pensar e a pensar no que poderia dizer. A verdade é que nada me veio à cabeça, eu estava bloqueado. Isto é muito difícil para mim, depois de tantos anos e depois de ter feito a minha vida aqui. Eu não estava preparado. No ano passado sabia o que dizer, estava convencido, mas este ano, eu e a minha família estávamos convencidos de que íamos ficar aqui, na nossa casa, que era o que mais queríamos", começou por dizer.

"Queríamos estar na nossa casa, a desfrutar da nossa vida em Barcelona, tanto no plano desportivo como no quotidiano. Hoje tenho de me despedir, foram muitos anos. Cheguei cá ainda criança. Depois de 21 anos, vou-me embora com a minha mulher e com três catalães argentinos... Não posso estar mais orgulhoso de tudo o que fiz e do que vivi nesta cidade. Depois de uns anos fora, vamos voltar. Prometi isso aos meus filhos. Só tenho de agradecer a todos o que vivi. Cresci com os valores do clube e vou tentar manter-me humilde", acrescentou.