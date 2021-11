Messi e a conquista da sétima Bola de Ouro: "Embora coloque sempre o colectivo em primeiro..."

Astro argentino conquistou a sétima Bola de Ouro, superando a concorrência de Robert Lewandowski, avançado do Bayern.

Já depois do discurso em plena cerimónia, Lionel Messi recorreu na segunda-feira às redes sociais para reagir novamente à conquista da sétima Bola de Ouro.

"Embora coloque sempre o coletivo em primeiro lugar, não posso esconder a minha alegria por ter ganho outra Bola de Ouro", começou por escrever, antes de deixar vários agradecimentos.

"Quero agradecer e dedicá-lo [o prémio] a todos os meus colegas de equipa e staff da seleção argentina pelo grande ano que tivemos. Também a todos de Barcelona e PSG. E, claro, à minha família e amigos, bem como a todas as pessoas que me apoiam, que estão ao meu lado, cuidam de mim e fazem com que consiga render dia após dia: sem todos eles isto nunca teria sido possível. E obrigado também à France Football pela gala e pelo prémio. Um abraço enorme", concluiu.