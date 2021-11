Messi: "Doeram-me as palavras do presidente. Não tinha necessidade"

Craque argentino voltou a recordar a saída do Barcelona e com recado para Laporta.

Numa entrevista concedida ao jornal "Sport", Lionel Messi admitiu a possibilidade de voltar ao clube catalão, mas também recordou a saída no início desta época, rumo ao PSG. O craque argentino reforçou que o desejo era o de permanecer em Camp Nou.

"fiz o possível para ficar e em nenhum momento me pediram para jogar de borla. Pedira-me para reduzir o meu salário em 50 por cento e fi-lo sem nenhum problema. Estávamos na disposição de ajudar o clube", declarou.

"A minha vontade e da minha família era ficarmos em Barcelona. Ninguém me pediu para jogar de borla e ao mesmo tempo parece-me que as palavras do presidente estão fora do contexto. Doeram-me porque não tinha necessidade de dizer isso. É como não assumir as consequências. Isso gera um tipo de dúvidas e penso que não mereço isso", destacou.

Recorde-se que Joan Laporta, atual líder do Barça, chegou a dizer que teve a esperança de que Messi continuasse no clube, mas a custo zero.