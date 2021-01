"Messi? Dizem que toda a família começou a aprender francês..."

Omar da Fonseca foi avançado, jogou no PSG e está convencido que o compatriota vai para Paris.

O futuro de Lionel Messi promete animar, e de que maneira, o próximo mercado de verão. O craque argentino está em final de contrato com o Barcelona e muito se tem falado sobre a possibilidade de rumar ao PSG.

Sobre este cenário, já há quem sonhe que vire realidade. Omar da Fonseca, um antigo avançado argentino que esteve uma temporada (1985/86) no clube parisiense, é um desses casos. "Sim (pensa que pode ir para o PSG). Se virmos a imprensa espanhola, dizem que toda a família começou a aprender francês. Imagina dizer que ganhou a Liga dos Campeões com o PSG. Se me alguém me tivesse dito que ia jogar no PSG, os meus ouvidos tinham chorado. Para nós, argentinos, França e Paris têm algo", afirmou ao programa After Foot, da rádio RMC.