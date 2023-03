Messi diz aos argentinos para desfrutaram da conquista: "Não sabemos quanto tempo..."

Lionel Messi, capitão da seleção da Argentina, discursou no final do jogo particular contra o Panamá, que os argentinos venceram por 2-0. Foi uma noite de festa para a seleção albiceleste, que fez o primeiro jogo após a conquista do Mundial'2022.

Agradecimento: "Quero agradecer-vos a todos pelo carinho que temos recebido. Não só por ganhar o Mundial, mas já desde antes, quando ganhámos a Copa América. Sempre sonhei com este momento, o de poder festejar com vocês neste país. É muito difícil conseguir, depende de muitas coisas. Às vezes, de pequenos detalhes. Desfrutemos disto, porque estivemos muito tempo para conseguir ganhar e não sabemos quanto tempo mais vai passar até voltarmos a ganhar."

Lembrar os antigos jogadores da seleção argentina: "Sei que hoje o dia é nosso, mas não quero que esqueçamos os nossos companheiros de equipa que estiveram na seleção anteriormente e que também tornaram possível esta conquista. Eles também merecem o respeito e o reconhecimento."