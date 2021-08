"Messi disse-nos que ia ficar no Barcelona. Depois, aconteceu o que aconteceu"

Declarações de Di María em entrevista à ESPN Argentina.

Angel Di María, em entrevista à ESPN Argentina, comentou a chegada do companheiro de seleção Lionel Messi ao PSG, onde irão jogar juntos.

O internacional argentino não esconde que jogar na mesma equipa do compatriota é um sonho.

"Concretizei todos os meus sonhos no espaço de um mês: vencer a Copa América e jogar na mesma equipa do Leo [Messi]. Ainda nem acredito., hoje foi o primeiro treino. Partilhar o balneário com ele é algo único para mim. O nosso estádio está sempre a 80 ou 90 por cento, agora é óbvio que estará a 100 por cento com o Leo. Sempre que jogamos fora gritam pelo Mbappé e pelo Neymar. É algo único para o campeonato e para o clube", afirmou o antigo jogador de Real Madrid e Benfica.

Di María explicou ainda a fotografia com Messi e restantes jogadores do PSG antes de ser anunciada a saída do astro argentino do Barcelona.

"Nós os três [Di María, Messi e Paredes] íamos jantar, mas depois apareceu o Neymar e ele convidou também o Verratti. Foi assim do nada. Dissemos para ele ir para o PSG, mas ele disse-nos que ia ficar no Barcelona e que tinha tudo acertado para renovar. Depois, aconteceu o que aconteceu", concluiu.