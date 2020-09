Messi dispara com críticas ao Barcelona pela saída de Suárez: "Nada me surpreende"

Luis Suárez rumou ao Atlético de Madrid nos últimos dias e Messi despediu-se agora do companheiro de equipa nas redes sociais, deixando duras críticas ao Barcelona pela forma como expulsou, no entender do argentino, o uruguaio.

Messi utilizou as redes sociais nesta sexta-feira para se despedir de Luis Suárez, avançado com quem partilhou o balneário durante muitos anos e que agora rumou ao Atlético de Madrid. O capitão dos blaugrana diz que o uruguaio não merecia ser expulso do clube e conta que já nada o surpreende por parte do Barça.

"Já me vinha habituando à ideia, mas hoje entrei no balneário e a ficha caiu de verdade. Como será difícil não continuar a partilhar o dia a dia contigo, tanto nos relvados quanto fora deles. Vamos ter muitas saudades. Foram muitos anos, muitos mates, comidas, jantares... Muitas coisas que não vamos esquecer, todos os dias juntos. Vai ser estranho ver-te com outra camisola e ainda mais defrontar-te", começou por dizer.

Merecias que se despedissem de ti como és: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conquistando coisas importantes tanto em grupo quanto individualmente. E não ser expulso como eles fizeram. Mas a verdade é que neste momento nada me surpreende. Desejo-te o melhor neste novo desafio. Adoro-te, amigo", escreveu ainda no Instagram.