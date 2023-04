"Messi devia ficar no PSG, em Barcelona há muita confusão"

Messi está em final de contrato com o PSG

Mario Kempes, antiga figura da seleção da Argentina, aconselha o atual capitão da seleção para que chegue de cabeça limpa ao próximo Mundial.

Mario Kempes, velha glória do futebol argentino, quer ver Messi no próximo Mundial de cabeça limpa e para isso defende que o capitão da seleção deve continuar no PSG.

"Não acho que seja saudável voltar ao Barcelona, devia ficar em França, mais tranquilo. Há muita confusão no Barcelona e a equipa está a reorganizar-se depois da sua saída. Para a sua tranquilidade física e mental é mais provável que chegue fresco em França que no Barcelona", afirmou, à Super Deportiva Rádio.

"O único problema é que há a pressão de ganhar a Champions. Porque pode perder a taça que não se passa nada e o campeonato ganha a andar", prosseguiu.

Sobre os assobios que já recebeu em França, justificou: "O que acontece é que está a jogar em França, que perdeu a final com a Argentina. Dói-lhes ver o melhor jogador do mundo na sua equipa e que não tenha o rendimento que teve no Catar".