Messi despediu-se de 2022 com um sonho concretizado e muitos agradecimentos: "É incrível..."

Messi lembrou a família, os amigos e os fãs na hora de resumir 2022, um ano de enorme felicidade para o avançado.

Lionel Messi despediu-se de 2022, um ano que "jamais" poderá esquecer. Com um texto publicado nas redes sociais, o jogador argentino agradeceu o apoio da família e dos amigos e deixou também uma palavra de carinho para todos os fãs que o acompanharam. A conquista do Mundial'2022 foi, naturalmente, abordada pelo avançado do PSG.

"Termina um ano que jamais poderei esquecer. O sonho que sempre persegui finalmente tornou-se realidade [vencer o Mundial'2022]. Mas isso não valeria nada se não pudesse dividi-lo com uma família maravilhosa, a melhor que se pode ter, e alguns amigos que sempre me apoiaram e não me deixaram ficar no chão sempre que caí. Quero deixar uma lembrança muito especial a todos os que me acompanham e me apoiam, é incrível poder dividir esse caminho com todos vocês. Seria impossível chegar onde cheguei sem tanto incentivo que recebi de todas as pessoas do meu país, mas também de Paris, Barcelona e tantas outras cidades e países", agradeceu La Pulga, fazendo desejos para 2023.

"Espero que este ano também tenha sido maravilhoso para todos vocês e desejo-vos muita saúde e força para continuarem felizes em 2023", finalizou.

Além do Mundial conquistado pela Argentina, Messi venceu a Ligue 1 e a Supertaça de França, em 2022.