Messi dá vitória ao Barcelona sobre o Granada de Rui Silva e Domingos Duarte

Guarda-redes e central portugueses estiveram em destaque em Camp Nou, jogo em que o argentino marcou aos 76', sete minutos depois da expulsão de German Sánchez, defesa do Granada.

Um golo de Lionel Messi valeu este domingo ao Barcelona o triunfo em casa sobre o Granada, na 20ª jornada da Liga espanhola, num jogo em que os dois portugueses da equipa visitante estiveram em destaque.

O guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte foram fundamentais para travar o ataque do Barcelona, que só por uma vez conseguiu ludibriar a defesa do Granada, ao minuto 76, com Messi a finalizar uma jogada coletiva com êxito. O golo do jogador argentino foi apontado sete minutos depois da expulsão de German Sánchez, central do Granada.

O Barcelona, pelo qual se estreou o treinador Quique Setién, que rendeu Ernesto Valverde, despedido após a derrota da equipa catalã nas meias-finais da Supertaça de Espanha frente ao Atlético Madrid, mantém assim a liderança do campeonato à 20ª jornada, com 43 pontos, os mesmos do Real Madrid, que segue no segundo posto, seguidos de Atlético Madrid e Sevilha, ambos com 35, terceiro e quarto classificados, respetivamente.