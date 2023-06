Messi criticado: "Como pode dizer tanta asneira? Beckham saiu com elegância"

Christophe Dugarry não gostou da forma como Lionel Messi justificou a sua saída do PSG, dizendo que o astro argentino tinha tudo em Paris para ser feliz e que devia ter sido mais como David Beckham quando o dono do Inter Miami se despediu do Parque dos Príncipes, em 2013.

Christophe Dugarry, antigo central francês que representou clubes como o Milan, Barcelona e Marselha na carreira, criticou Lionel Messi esta semana pela forma como justificou a saída do PSG, alegando não ter sido feliz nos dois anos que passou na capital francesa.

Em declarações à rádio francesa RMC Sport, onde exerce funções de comentador, o antigo campeão do Mundo garantiu que o astro argentino, que celebra 36 anos este mês, devia ter sido mais como David Beckham quando o dono do Inter Miami se despediu do Parque dos Príncipes, em 2013.

"O que ele disse foi feio e imcompreensível. Ele tem o direito de não desfrutar de algo durante dois anos, mas quando ouves os seus argumentos... Ele diz que não podia ir buscar os filhos à escola, é um pouco fraco. Estou cansado destes jogadores que só falam sobre eles. Eles têm tudo o que precisam para serem felizes. Tudo é feito para garantir que eles estão nas melhores condições", começou por atirar.

"Ele sai dizendo que não estava feliz. Mas que se ponha no lugar dos colegas de equipa, do treinador, dos adeptos! É ridículo e não percebo, ele não tem conselheiros? Como pode dizer tanta asneira? Ele pode senti-lo, por que não, mas tens de o justificar... Teve falta de classe, mas só estou meio surpreendido. Ibrahimovic foi igual e será o mesmo com Neymar. Beckham saiu com elegância", completou Dugarry.

Lionel Messi vai reforçar o Inter Miami, detido por David Beckham, apesar de a sua contratação ainda não ter sido oficializada pelo clube norte-americano.