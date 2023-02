Messi conta episódio sobre a foto a dormir com o troféu do Mundial'2022

Argentino dormiu com a taça de campeão do Mundo e a foto correu o planeta. De Paul foi um dos responsáveis pela icónica publicação

Foram muitas as fotos de Messi como campeão do Mundo que correram o planeta e as redes sociais, nos dias que se sucederam à final do torneio. Poucas, ainda assim, terão tido o alcance da do argentino a dormir com o troféu mais desejado por todas as seleções. A história foi contada pelo próprio.

"Lembro-me perfeitamente que chegámos de madrugada e dormimos muito pouco. Com o fuso horário creio que só dormimos uma ou duas horas no máximo. Eram seis da manhã e eu tinha ligado a televisão. O meu quarto estava colado ao do Otamendi e do Rodrigo [de Paul]. Ouve-se bem do outro lado da parede. Eles devem ter-me ouvido a ir à casa de banho, a levantar-me e a ligar a televisão. Não sei por que é que o troféu acabou no meu quarto nessa noite. Deixaram-no comigo. Tinha-o ao meu lado e foi aí que De Paul apareceu. Sei que coloquei-me naquela posição e ele disse-me: 'Eu tiro-te uma fotografia'", referiu o craque argentino, na entrevista ao Olé.

A foto foi parar às redes sociais e passou a marca dos 50 milhões de likes.