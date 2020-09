Messi comunica que não tem que pagar para deixar o Barcelona

Cláusula de 700 milhões não se aplica, defende o pai e representante do jogador.

Jorge Messi, pai do jogador argentino do Barcelona, subscreveu esta sexta-feira um comunicado em que afirma que não existe nenhuma cláusula de rescisão no contrato do filho com os blaugrana e que, nesse sentido, este é livre de deixar o clube a custo zero desde o fim da época 2019/20.

"Desconhecemos que contrato analisaram", atira Jorge Messi em relação às declarações anteriores do clube no sentido em que o jogador tinha que pagar uma cláusula para sair.

O comunicado cita ainda o artigo do contrato onde é descriminado que "a indemnização não se aplicará" sempre que a "decisão unilateral" tenha efeitos a partir do fim da época 2019/20, como é o caso.

Eis o comunicado:

D. Jorge Horacio Messi, representante do jogador profissional, D. Lionel Andrés Messi, em resposta à nota informativa publicada a 30 de agosto de 2020 pela Liga Nacional de Futebol Profissional, em relação à situação contratual do jogador e à margem da sua óbvia parcialidade pelo papel que tal instituição representa, em defesa dos interesses dos seus associados (os clubes de futebol), devo manifestar que:

Desconhecemos qual o contrato que analisaram e as bases sobre as quais concluem que o mesmo contaria com «uma cláusula de rescisão» aplicável no caso de o jogador decidir avançar para a rescisão unilateral do mesmo, com efeitos a partir da final da época desportivo 2019/20.

Deve-se a um erro evidente da vossa parte. Assim, tal como indica a cláusula 8.2.3.6 do contrato assinado entre clube e jogador, "esta indemnização não se aplicará quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeitos a partir do fim da época desportiva de 2019/20". É óbvio que a indemnização de 700 milhões de euros não se aplica em absoluto.