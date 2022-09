Messi com proposta de renovação em cima da mesa: confira os pormenores

Internacional argentino trocou o Barcelona pelo PSG em 2021.

O PSG terá oferecido proposta de renovação a Lionel Messi, informa esta quinta-feira a "Cadena SER".

De acordo com as mesmas informações, adiantadas por Manu Carreño, o contrato que o emblema parisiense oferece ao astro argentino baseia-se na extensão da ligação por dois anos (1+1), com condições económicas praticamente iguais às atuais, 30 milhões de euros, por ano.

De recordar que Messi trocou o Barcelona pelo PSG em 2021. Na primeira temporada ao serviço do clube francês, marcou 11 golos e fez 14 assistências em 34 jogos disputados. Esta época, leva já seis golos e oito assistências em 11 partidas.